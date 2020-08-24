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وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

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في اختصاصات عدة شملت طب أعصاب الأطفال والنفسي والباطنية

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

أعلنت صحة القنفذة عن بدء العمل في العيادات الافتراضية؛ حيث جهزت العيادات بالاحتياجات اللازمة لتتمكن من تنفيذ الخدمة المطلوبة.

وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، أن هذه العيادات تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة والوصول إليهم بشكل أسرع، وتقديم الخدمات العلاجية وفق المنصة الوطنية للطب الافتراضي "أناة"، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل الزيارات للمستشفيات وتقليل قوائم الانتظار؛ لتخلق بيئة مناسبة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وضمن اشتراطات مكافحة العدوى في المنشآت.

وأضاف متحدث صحة القنفذة أنه تم تدريب جميع الكادر الطبي المعني بالتواصل مع المرضى.

وبدأ العمل في العيادات الافتراضية في مستشفى القنفذة العام في عدد من التخصصات الطبية، شملت: (طب أعصاب الأطفال، الطب النفسي، عيادة الباطنية، عيادة الأطفال).

وكذلك تم العمل في العيادات الافتراضية في مستشفى المظيلف العام في التخصصات التالية (الأطفال، الباطنية).

وأيضًا في مستشفى ثريبان في (عيادة الأطفال)؛ حيث تتم متابعة الحالات من قِبَل الاستشاريين والأخصائيين، وتقديم الخدمات الصحية لهم عن طريق التواصل الإلكتروني.

لافتًا إلى أنه سيتم العمل قريبًا بإذن الله في العيادات الافتراضية في مستشفى نمرة العام وجنوب القنفذة، كما سيتم في المرحلة المقبلة تفعيلها في المراكز الصحية.

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

وفق أعلى المعايير.. بدء العمل في العيادات الافتراضية بصحة القنفذة

صحة القنفذة العيادات الافتراضية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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