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الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا

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الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا

المدينة نيوز :- قال وزير الصحة سعد جابر، الأحد، إن الدلائل تشير إلى أن الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد التي سُجلت في المملكة مؤخرا، مصدرها موظفون يعملون في معبر جابر الحدودي.

وأوضح في تصريحات صحفية : أن الإصابات بدأت بعد انتقال العدوى لموظفين يعملون في مركز حدود جابر، متابعاً: "بدأنا بعمل رسائل إعلامية توعوية، وتم التشديد على أن المرض لم ينتهِ والحدود من حولنا ساخنة".

وأضاف أن "الخطأ من شخص واحد لم نستطيع تحديده على حدود جابر"، مشيرا إلى أنه "لم نستطع إثبات أي حالة تجاوز على معبر جابر" ، وفق المملكة .

ولفت النظر إلى جملة من الثغرات التي كانت على موجودة في المعابر منها "أماكن الحجر القليلة، عدم الالتزام". لكنه قال إنه "تم تغيير مسوؤلين على معابر والمختبرات تغيرت، ومنظومة العمل تغيرت كاملة... وضعت آلية عمل جديدة".

جي بي سي نيوز

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