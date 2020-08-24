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من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

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من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بالعدوى.. لا تحتوي على مقبض

من دون لمس..

مع عودة حركة الطيران حول العالم في وقت لا يزال وباء كورونا يتفشى به، تسعى شركات الطيران إلى إيجاد حلول مبتكرة تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بالعدوى، وهو ما تحاول شركة يابانية القيام به من خلال ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، لا حاجة للأشخاص إلى لمسها.

ومن أبرز طرق انتقال المستجد من شخص إلى آخر لمس الأسطح الملوثة، مما دفع شركة "أول نيبون" الجوية اليابانية، إلى ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، يمكن فتحها وإغلاقها من دون الحاجة إلى لمس المقابض.

وتكمن فكرة الأبواب الجديدة، في أنها لا تحتوي على مقبض يتم سحبه للخارج، كما هو الحال حاليا، وإنما بتركيب زنبرك على مقبض باب المرحاض، بحيث يمكن فتحه بدفعه باستخدام المرفق، وفق ما ذكرت "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية.

أما داخل المرحاض، فيتم فتح الباب من خلال زر ينزلق من جانب إلى آخر، كما يمكن إحكام إغلاقه من خلال زر أكبر حجماً يتم الضغط عليه بالمرفق أيضاً، مما يعني أنه يمكن فتح وإغلاق هذا الباب دون استخدام الكفين تماماً، من الداخل والخارج.

ووفق "سكاي نيوز"، حالياً لا يتوفر النموذج الأولي للباب إلا في صالة شركة "ANA" في مطار هانيدا بطوكيو، حيث تجمع الشركة التعليقات حوله حتى نهاية أغسطس، وفي حال ثبت أن التصميم وسهل الاستخدام فقد يعمم على نطاق واسع.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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