أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

Print
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
بحضور 15 معارضاً وتحت رعاية الأمم المتحدة.. وتستمر لمدة ٥ أيام

بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف

بدأت اليوم في جنيف جولة ثالثة من محادثات صياغة الدستور السوري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستمر لمدة ٥ أيام.

ويشارك في محادثات اللجنة المصغرة التي تضم ١٥ شخصية ممثلة للمعارضة "هيئة المفاوضات" و١٥ ممثلاً للنظام و١٥ من المجتمع المدني "الثلث الأوسط".

وبدأت المحادثات باجتماع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون، برؤساء الوفود الثلاثة.

وكان "بيدرسون" قد حث جميع الأطراف عشية الاجتماع، على الانخراط في المفاوضات بجدي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية