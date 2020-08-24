عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا

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جى بي سي نيوز :- أعلن مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات عن عزل قسم العناية الحثيثة "ICU" في مبنى الإسعاف والطوارئ، وإبقاء المرضى والعاملين بداخله لمدة 14يوما بعد تسجيل إصابة لسيدة بفيروس كورونا.

واضاف زريقات في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد ان السيدة البالغة من العمر 42 عاما، "جرى تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة، لغايات العزل العلاجي لكورونا"، موضحا أنه كان تم إسعاف السيدة الى قسم الطوارئ، وهي تعاني من أعراض تنفسية حادة، واشتباه بإصابتها بجلطة رئوية وادخلت على اثرها الى قسم "ICU".

وحول فحص الكورونا اكد الدكتور زريقات ان السيدة تم فحصها ثلاث مرات كانت النتيجة في اثنتين سلبية، قبل أن تظهر إيجابية في المرة الثالثة.