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القصيم.. أكثر من 14500 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد"

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القصيم.. أكثر من 14500 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" القصيم.. أكثر من 14500 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد"
تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

القصيم.. أكثر من 14500 مستفيد من خدمات مراكز

قدّمت مراكز "تأكد" في القصيم خدماتها لـ 14543 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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