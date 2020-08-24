أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 44.44 دولار

Print
أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 44.44 دولار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 44.44 دولار
زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات

أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 44.44 دولار

ارتفعت النفط الخام، اليوم الإثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت تسعة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، الأحد، هب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة إلى سحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون 58 بالمئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد.. وتسهم المنطقة بنسبة 17 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك".. "لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية