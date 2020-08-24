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شاهد.. لحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا

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شاهد.. لحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا شاهد.. لحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا
مسؤول سوري يكشف سبب الانفجار

شاهد.. لحظة الانفجار الذي قطع الكهرباء عن سوريا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط يكشف عن لحظة انفجار خط الغاز العربي في منطقة الضمير بريف دمشق، فجر اليوم الإثنين، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد.

كما بثت وكالة الأنباء السورية، الإثنين، الصور الأولى للحريق الناجم عن الانفجار.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها الوكالة على موقعها على الإنترنت فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية الحكومية وهي توجه خراطيم الإطفاء إلى ألسنة اللهب التي ارتفعت من مكان الانفجار عدة أمتار.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، إن خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية في سوريا تعرض لانفجار ناجم عن عمل إرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن غانم، قوله: "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير ناجم عن اعتداء إرهابي".

وأشار إلى أن معدات هندسية ثقيلة ستصل إلى مكان الحادث للكشف على الخط وتبديل المقاطع المتضررة منه، بعد الانتهاء من عملية إطفاء النيران في الموقع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي".

من جانبه، قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، إنه تمت إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي. سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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