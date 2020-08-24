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"أبل" لن تجبر "ووردبريس" على أن يكون مدفوع الأجر

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"أبل" لن تجبر "ووردبريس" على أن يكون مدفوع الأجر "أبل" لن تجبر "ووردبريس" على أن يكون مدفوع الأجر
عقب مخاوف عديدة بعدما قررت سحب كلمة "مجاني"

قالت شركة "أبل" الأمريكية إنها لن تجبر شركة "مولنويغ" المقدمة لخدمة النشر الإلكتروني "ووردبريس" أن تكون مدفوعة الأجر عبر منصاتها المختلفة.

وكانت مخاوف عديدة قد اندلعت، بعدما قررت "أبل" سحب كلمة "مجاني" من تطبيق "ووردبريس"، ما يوحي بأن التطبيق سيكون بمقابل أجر.

ولكن "أبل" أصدرت بياناً، نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، قالت فيه إنه ليس هناك داع من القلق بشأن أن يكون "ووردبريس" مدفوع الأجر.

وتابعت بقوله "التطبيق مجاني وقائم بذاته، ولكن يمكنه إضافة خيارات الدفع إذا أراد هو ذلك الأمر".

وأكملت الشركة الأمريكية قائلة "نعتذر عن أي ارتباك تسببنا فيه بذلك الإجراء".

وكانت تقارير عديدة قد لفتت إلى أن "أبل" كانت تضغط على "ووردبريس" كي يضيف خدمات مدفوعة الأجر، وجمدت تحديثات التطبيق عبر منصات "أبل" المختلفة.

ولكن، وفقاً لمصادر مختلفة، دخلت أبل وشركة مولنويغ في مفاوضات متعددة حول هذا الأمر والتي وصلت إلى حد عرض "أبل" الاستحواذ على خدمة "ووردبريس"، ووصلا إلى بقاء الأمور على ما عليها.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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