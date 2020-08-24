أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متوسطة بتيماء تسلّم الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات صحية ووقائية

Print
وفّرت نقاط فرز لقياس الحرارة وأرقاماً للتواصل مع أولياء الأمور عبر "الواتساب"

متوسطة بتيماء تسلّم الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات صحية ووقائية

سلّمت متوسطة أبي أمامة الباهلي بتيماء، الكتب الدراسية لطلابها، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442 هـ، وسط إجراءات صحية ووقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

ووفّرت المدرسة نقاط فرز لقياس درجة الحرارة الطلاب وأولياء الأمور مجهّزة بكمامات إضافية وتعقيم.

جاء ذلك بإشراف من قائد المدرسة سعود عطاالله النهار؛ بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة فواز الفقير.

وحرصت المدرسة خلال تسليم الكتب على توزيع أرقام "نور" وتحديث البيانات، وكذلك تم تخصيص قنوات للتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق "الواتساب" بتخصيص رقم للتواصل خلال الدوام الرسمي، وخارجه.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، اعتمد تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 1300 مدرسة، في مراحل التعليم العام، لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادرين الإداري والتعليمي، من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

متوسطة بتيماء تسلّم الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات صحية ووقائية

متوسطة بتيماء تسلّم الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات صحية ووقائية

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية