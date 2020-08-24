متوسطة بتيماء تسلّم الكتب الدراسية لطلابها وسط إجراءات صحية ووقائية

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وفّرت نقاط فرز لقياس الحرارة وأرقاماً للتواصل مع أولياء الأمور عبر "الواتساب"

سلّمت متوسطة أبي أمامة الباهلي بتيماء، الكتب الدراسية لطلابها، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442 هـ، وسط إجراءات صحية ووقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

ووفّرت المدرسة نقاط فرز لقياس درجة الحرارة الطلاب وأولياء الأمور مجهّزة بكمامات إضافية وتعقيم.

جاء ذلك بإشراف من قائد المدرسة سعود عطاالله النهار؛ بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة فواز الفقير.

وحرصت المدرسة خلال تسليم الكتب على توزيع أرقام "نور" وتحديث البيانات، وكذلك تم تخصيص قنوات للتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق "الواتساب" بتخصيص رقم للتواصل خلال الدوام الرسمي، وخارجه.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، اعتمد تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 1300 مدرسة، في مراحل التعليم العام، لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادرين الإداري والتعليمي، من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

وزارة التعليم