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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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