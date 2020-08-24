المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

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"الأرصاد": تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة