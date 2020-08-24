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ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل

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ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل ما المتغيرات التي تحدث لـ"كورونا" الآن؟.. إصابات أكثر ووفيات أقل
"غارديان" نشرت تقريراً تؤكّد فيه التطورات عبر أرقام من أمريكا وأوروبا

ما المتغيرات التي تحدث لـ

رغم عودة موجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، إلا أن تزامن ذلك مع انخفاض في معدل الوفيات فتح المجال لتساؤلات وفرضيات كثيرة.

صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت تقريراً تؤكّد فيه هذه المتغيرات من خلال الأرقام المسجلة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

فقد انخفضت حالات الإصابة الخطيرة بكورونا في بريطانيا، على سبيل المثال، رغم زيادة تفشي الفيروس، إذ تراجع عدد مَن يستخدمون التنفس الاصطناعي في المستشفيات من ثلاثة آلاف شخص، إلى سبعين شخصاً فقط.

ويختلف الأطباء والمختصون في تفسير سبب انخفاض عدد وفيات كورونا رغم ارتفاع الإصابات.

البعض يبرّر الأمر بفعالية بعض الأدوية، وآخرون يرون أن الفيروس الآن يصيب الشباب أكثر من كبار السن ممّن لا يستطيعون مقاومة أعراضه، كما حدث في إيطاليا قبل بضعة أشهر.

علماء آخرون، يرون أنه رغم اختلاف طرق انتشار الفيروسات وتطورها، فإن معظمها يفقد مع الزمن قوتها، وقدرتها على القضاء على حاملها.

كما أن هناك مَن يفسر تراجع خطورة الإصابات بكون الفيروسات تنقل بكميات قليلة نتيجة احترام التباعد الاجتماعي.

وخلاصة كل هذه المعطيات وفق "سكاي نيوز"، أن الاستمرار في الحذر واحترام الإجراءات يبقى حتى الآن هو سيد الحلول، بانتظار اللقاح الموعود الذي طال ترقبه. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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