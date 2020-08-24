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لم تلتزم بالاشتراطات.. إغلاق منشأتين ومحطة وقود وإتلاف خضراوات فاسدة في ينبع

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أهابت البلدية بالجميع التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد

لم تلتزم بالاشتراطات.. إغلاق منشأتين ومحطة وقود وإتلاف خضراوات فاسدة في ينبع

أغلقت بلدية محافظه ينبع خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة منشأة لتوزيع البضائع؛ لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، ومنشأة غذائية لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية ومحطة محروقات، كما أتلفت كميات من الخضر والفواكه يظهر عليها علامات الفساد بسوق الخضر والفواكه.
وتكثف بلدية ينبع جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأهابت بالجميع التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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