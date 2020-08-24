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.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا

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مصر.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا .. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا
اختيار المتطوعين يتم وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي

مصر.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في الدكتور حسام عبدالغفار، أمس الأحد، بدء التجارب السريرية على لقاح مصري ضد .


وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية: إن هناك إعلانا لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب السريرية، ويتم اختيار المتطوعين وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي.

ووفق " اليوم"، تابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة لما لها من أثر فعال.

وأشار عبدالغفار إلى عدم وجود مقابل مادي للمتطوعين في فريق المشاركين في التجارب؛ لأن القانون المصري يمنع ذلك.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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