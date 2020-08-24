مصر.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا

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اختيار المتطوعين يتم وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر الدكتور حسام عبدالغفار، أمس الأحد، بدء التجارب السريرية على لقاح مصري ضد فيروس كورونا.



وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية: إن هناك إعلانا لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب السريرية، ويتم اختيار المتطوعين وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي.

ووفق "روسيا اليوم"، تابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة لما لها من أثر فعال.

وأشار عبدالغفار إلى عدم وجود مقابل مادي للمتطوعين في فريق المشاركين في التجارب؛ لأن القانون المصري يمنع ذلك.فيروس كورونا الجديد