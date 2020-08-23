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"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل اليمنية الجديدة

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"عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة "عبدالملك" يطلع على مشاورات القوى السياسية لتشكيل اليمنية الجديدة
أكد أهمية خروجها للنور وفق المدة الزمنية المحددة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

واس- الرياض: اطلعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني، من رئيس الوزراء اليمني المكلّف، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

وتفصيلاً، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني أشار خلال الاجتماع إلى أن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد إلى جانب رئيس الوزراء اليمني والحكومة الجديدة وأهمية دعمها من كل القوى والمكوّنات السياسية للقيام بدورها والعمل من أجل إخراج البلد إلى برِّ الأمان.

وتطرق رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، إلى نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية التي قال: إنها "لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركّزت في المقام الأول على رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين".

وشدد "عبدالملك" على مسؤولية الجميع في خروج هذه الحكومة إلى النور وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض, منوهاً بالدعم المقدم من الرئيس اليمني والأشقاء في المملكة العربية لدعم تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وفي الموعد الزمني المحدد.


وأكد الاجتماع أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، الذي جرى برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودهم المستمرة لتقريب وجهات النظر والتركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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