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بالكمامة والمسافات الآمنة.. كيف كانت أول زيارة للسجون بعد وفقها لشهور- (صور)

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بالكمامة والمسافات الآمنة.. كيف كانت أول زيارة للسجون بعد وفقها لشهور- (صور) بالكمامة والمسافات الآمنة.. كيف كانت أول زيارة للسجون بعد وفقها لشهور- (صور)

مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 23 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأ قطاع السجون، أمس السبت، استقبال الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً للضوابط السابق الإعلان عنها والتي، ضمن أولوياتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها، للوقاية من فيروس "كورونا"، اتساقاً مع الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

وشهد، قطاع السجون التزام من جانب الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة، ومراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء، وكذا الالتزام بالموعد المحدد للزيارة.

ومن جانبه قام قطاع السجون باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير السجون والليمانات وأماكن الزيارات، من خلال فرق طبية متخصصة في مجال الطب الوقائي بقطاع السجون، واعتماد كافة الإجراءات اللازمة للتيسير والتسهيل على المواطنين أثناء زيارة ذويهم من النزلاء، بما يعكس وبجلاء ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر باستئناف الزيارات لنزلاء السجون .

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