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800 ألف مطبوع.. ضبط مطبعة تقلد الكتب والروايات بدون ترخيص بالقاهرة والقليوبية

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800 ألف مطبوع.. ضبط مطبعة تقلد الكتب والروايات بدون ترخيص بالقاهرة والقليوبية 800 ألف مطبوع.. ضبط مطبعة تقلد الكتب والروايات بدون ترخيص بالقاهرة والقليوبية

مصراوي Masrawy

11:36 ص الأحد 23 أغسطس 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط قرابة 800 ألف مطبوع وكتاب بدون تعويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعتين ومخزن بالقاهرة والقليوبية.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من استهداف (مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، لقيام مالكها بطباعة مطبوعات تجارية خاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية، بدون تفويضات بالطباعة من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وضبط بداخلها عدد (642500 – ستمائة اثنان وأربعون ألف وخمسمائة مطبوع دوائي وغذائي) بغرض الغش التجاري والإضرار بالمواطنين، بقصد التربح.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من استهداف (مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيام مالكها بطبع كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذا تخزين الكتب الدينية بدون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، حيث تم ضبط عدد (157000 – مائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة نسخة لكتب دينية - دراسية خارجية) جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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