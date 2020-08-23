تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:55 صباحاً
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:13 صباحاً
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة
-
الخميس 27 أغسطس 2020 01:10 صباحاً
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"
-
الخميس 27 أغسطس 2020 12:52 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
الأكاديمية الوطنية للتدريب تجري مقابلات لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين
DMC
DMC
الأحد 23 أغسطس 2020 09:04 صباحاً
71
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
الأخبار - السياحة تعتمد ضوابط فتح المتاحف و المواقع الأثرية أول سبتمبر المقبل
DMC
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:23 صباحاً
الأخبار - غدا .. حدائق الحيوان تفتح أبوابها أمام الجمهورمع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية ضد كورونا
DMC
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:23 صباحاً
مساء dmc - د. عبد المنعم السيد : أزمة فيروس كورونا تعتبر اختبار حقيقي للإصلاح الإقتصادي في مصر
DMC
الأحد 23 أغسطس 2020 02:45 مساءً
مساء dmc - ماهو انعكاس المشروعات القومية على الاستثمار وهل تأثرت بسبب أزمة كورونا أم لا ؟
DMC
الأحد 23 أغسطس 2020 02:45 مساءً
السابق
اليوم - رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات مواجهة " كورونا "
التالى
مساء dmc - كندة علوش بتوضح إزاي هي وعمرو يوسف عاشوا أيام كورونا
Tweets by @3yonNews