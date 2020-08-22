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"التعاون الإسلامي" تدين استخدام "الحوثي" للمدنيين كدروع بشرية في ارتكاب الأعمال الإرهابية

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"التعاون الإسلامي" تدين استخدام "الحوثي" للمدنيين كدروع بشرية في ارتكاب الأعمال الإرهابية "التعاون الإسلامي" تدين استخدام "الحوثي" للمدنيين كدروع بشرية في ارتكاب الأعمال الإرهابية
"العثيمين" جدد دعم المنظمة لجهود قوات التحالف وتضامنها مع المملكة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية ، وإطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخ الباليستي.

واستنكر الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن استخدام الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ يؤكد إمعان ميليشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح وتعمدها ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية، ووقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين عليها.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية طائرات مسيرة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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