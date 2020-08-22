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مكة.. جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تطلق منتدى الإرشاد الأسري

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مكة.. جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تطلق منتدى الإرشاد الأسري مكة.. جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تطلق منتدى الإرشاد الأسري
يدور حول تجارب الطفولة في تكوين المخ وتبعاتها النفسية والسلوكية

مكة.. جمعية الإرشاد الأسري والنفسي تطلق منتدى الإرشاد الأسري

أطلقت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة "عن بُعد" فعاليات منتدى الإرشاد الأسري والنفسي تحت عنوان "أثر التربية في تشكيل مخ الطفل". وجاء المنتدى ليكون رافدًا علميًّا، يؤسس لمنهج علاجي متطور بالاستفادة من التجارب العالمية بمشاركة المتخصصين في الشأن الأسري والنفسي والاجتماعي بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين في أنحاء الوطن العربي كافة.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري للجمعية رئيس المنتدى لعام 2020م، الدكتور ماجد بن عبد العزيز عشي، أن المنتدى يدور حول تجارب الطفولة في تكوين المخ، وتبعاتها النفسية والسلوكية، ويغطي عددًا من المحاور المهمة، منها نموذج النمو العصبي للمخ. وتطرق المنتدى لكيفية دراسة أثر تجارب الطفولة والصدمات على المخ، وآثار إساءة المعاملة والصدمات في الطفولة، إضافة لأثر إساءة معاملة الطفل على الطفل بشكل وظيفي، المتعلق بالتحصيل التعليمي، أو العلاقات الاجتماعية، وصعوبات العمل والانتماء والعلاقات العاطفية، والقدرة على تحمل الضغوط النفسية.

وأضاف بأن المنتدى ناقش خلال فعالياته أنواع إساءة المعاملة، منها الإساءة العاطفية، والجسدية، والإساءة الجنسية. كذلك المناطق التي تتأثر بالصدمات، وإساءة المعاملة في المخ. داعيًا في ختام المنتدى المختصين إلى أهمية عدم إغفال هذه التغيرات التي تحدث للمخ الناتجة من سوء معاملة الأطفال، وضرورة وضع برامج توعوية للأمهات والآباء ودور الملاحظة ورياض الأطفال، توضح الآثار التي يمكن أن يحدثوها في تشكيل مخ الطفل نتيجة لأساليبهم التربوية غير المتزنة، أو التي تحتوي على عنف وإساءة معاملة.جمعية الإرشاد الأسري والنفسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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