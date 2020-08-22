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نائب الرئيس اليمني يثمِّن دعم التحالف المستمر لدحر المشروع الإيراني التخريبي

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نائب الرئيس اليمني يثمِّن دعم التحالف المستمر لدحر المشروع الإيراني التخريبي نائب الرئيس اليمني يثمِّن دعم التحالف المستمر لدحر المشروع الإيراني التخريبي
ميليشيا الحوثي تختطف 13 مدنيًّا في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء

نائب الرئيس اليمني يثمِّن دعم التحالف المستمر لدحر المشروع الإيراني التخريبي

أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية ، ومساندتهم المستمرة لدحر المشروع الإيراني التخريبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الفريق محسن بقائد محور بيحان التابع للجيش اليمني، اللواء مفرح بحيبح؛ للاطلاع على أوضاع المقاتلين وتطورات الأوضاع والمستجدات الميدانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمَّن نائب الرئيس اليمني "الدور البطولي" للجيش في بلاده في سبيل حماية الجمهورية، واستعادة الدولة اليمنية.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قد اختطفت اليوم 13 من أهالي قرية شرياف بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت خلال الأشهر الأخيرة من جرائمها وانتهاكاتها الانقلابية بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات الاقتحام للقرى والمنازل، واختطاف واستهداف المدنيين، وقصف منازلهم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، متسببة بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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