أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

Print
في مبادرة نشامى عسير بالتعاون مع جهات حكومية بالمحافظة

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

تعاونت جهات حكومية بمحافظة ظهران الجنوب مع عددٍ من شباب المحافظة لإعادة ترميم وتأهيل مباني قرية الحوزة الأثرية، تضمنت مباني قديمة للإمارة، والشرطة، والمالية، ومركزًا جمركيًا قاربت سنوات بنائها 100 عام، تحولت خلالها لمقار أخرى في العقدين الماضيين.

جاء ذلك ضمن أعمال مشروع نشامى الحي الذي انطلقت أعماله ضمن مبادرة نشامى عسير.

ويسعى فريق "نشامى الحي"، لتحويل المستشفى القديم ليصبح متحفًا صحيًا تفعيلاً لحملة "نعود بحذر" بشكل جديد، فيما أسهم المشروع في وضع خريطة طريق لإعادة استثمار وإحياء المواقع القديمة في المحافظة، سعيًا في تحقيق جملة من الفرص التي تستثمر الأرض والإنسان والمقومات الاقتصادية.

وعملت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة ظهران الجنوب على جمع الفرق الشبابية لتحقيق الفرص المتاحة على أرض الواقع بدعم من رجال الأعمال في المحافظة، حيث تم تنفيذ مجلس "كبارنا" لمنح كبار السن فرصة الحديث عن ذكرياتهم المتعلقة بالقرية وماضيها الزاخر منذ عهد الدولة الأولى، إضافة إلى تجهيز إطلالة على مزارع القرية ضمن فرصة "أجمل طلة".

ونفذت اللجنة بالمحافظة "ممر السعادة" الذي اخترق جميع طرق القرية في تشكيل بانورامي مع جملة من الفعاليات على جنبات الممر يتصدرها القط العسيري وألعاب الأطفال عابرًا من جوار الشامخات والإطلالة، مع عرض عددٍ من المنتجات الزراعية في سوق القرية القديم بعد إعادة تأهيله ليكون وجهة سياحية لزوار المحافظة.

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

ظهران الجنوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

شبكة عيون الإخبارية