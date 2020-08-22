وزارة الرياضة تقيم دورة عن التمارين التصحيحية والتغذية .. لمدربي اللياقة البدنية

★ ★ ★ ★ ★

يقيم معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة دورة تدريبية عن التمارين التصحيحية والتغذية لمدربي اللياقة البدنية بالتعاون مع دلتا موشن والأكاديمية الدولية للطب الرياضي وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلة.

وستُقام الدورة عبر تطبيق GoToWebinar من الساعة (8:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً) من يومي الخميس والجمعة 27و28 من شهر أغسطس الجاري.

وتتضمن الدورة التدريبية نبذة عن:

- مقدمة التمارين التصحيحية

- مكونات التمارين التصحيحية وكيفية وضعها في برنامج تدريبي

- العناصر الغذائية الكبيرة والدقيقة والمكملات الغذائية

- البرنامج الغذائي والتدريب على التغذية الصحيحة السليمة

وسيحاضر في الدورة الدكتور جريج كوليراد الحاصل على الدكتوراه في تقويم العمود الفقري من جامعة نوث ويسترن للعلوم عام 2000 والحاصل أيضًا على ترخيص iccsp المؤهل للعمل كدكتور مصاحب للمنتخبات الرياضية، كما أنه مدرب مدربين معتمد من الأكاديمية الدولية للطب الرياضي.

وفي نهاية الدورة ستقدم الأكاديمية الأمريكية الدولية للطب الرياضي شهادات حضور تتضمن نقاطًا لاستكمال التعليم المستمر.وزارة الرياضة