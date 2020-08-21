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الأردن : موظفون بمعبر جابر تسببوا بالإصابات المحلية مؤخرا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:57 مساءً
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية حتى الـ 7 مساءً
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:50 مساءً
من دون لمس.. "ابتكار ذكي" في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
"الجوازات": السماح بدخول المواطنين والعمالة المنزلية المرافقة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
بدء جولة جديدة من محادثات صياغة الدستور السوري في جنيف
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:29 مساءً
حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
كيفية وفضل صلاة التسابيح مع فضيلة الشيخ محمد أبوبكر
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 21 أغسطس 2020 05:21 مساءً
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الاثنين 24 أغسطس 2020 12:47 صباحاً
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