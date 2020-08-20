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الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس

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الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس
المزرم: الإبقاء على حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال أو مراسم العزاء

الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءًا من فجر الأحد 30 أغسطس

أعلنت الكويت اليوم رفع حظر التجول الجزئي المفروض احترازيًا في جميع أرجاء البلاد بدءًا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وقال الناطق الرسمي المتحدث باسم الكويتية طارق المزرم: "إنه وسعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة".

وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء قرر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلاً عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.فيروس كورونا الجديد الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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