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"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخاً باليستياً أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخاً باليستياً أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة "قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخاً باليستياً أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
أُطلقا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية ومدينة نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صواريخ باليستية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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