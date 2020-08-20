"تحكم" ينظم بطولة (7/1) للسيارات اللاسلكية والتحكم عن بعد بالرياض .. غدًا

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شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البطولة والإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، غدًا الجمعة 21 أغسطس بطولة 7 / 1 للسيارات اللاسلكية، والتي تأتي ضمن عددٍ من البطولات ينظمها الاتحاد، بعد استئناف النشاط الرياضي في المملكة؛ إثر توقفه خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتفصيلاً، تنطلق منافسات البطولة الساعة الرابعة مساء الغد في مقر الرياضات اللاسلكية بالرياض، وسيكون التسجيل في مقر البطولة قبل موعد انطلاقها بساعتين.

وشدد "تحكم" على المشاركين بضرورة الالتزام بلائحة البطولة، والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات الرسمية بالمملكة وفق البروتوكول الصحي المعتمد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عددًا من الشروط الخاصة بالبطولة منها: السماح بالمشاركة لمن يملك عضوية رسمية للاتحاد فقط، ولا يسمح باشتراك أكثر من متسابق بالسيارة المسجلة نفسها، كما اشترطت ضرورة ارتداء الزي الرياضي المناسب ولا يسمح بالمشاركة لمن لم يتقيد بذلك، مع ضرورة استخدام غطاء السيارة أثناء المشاركة.

وعن آلية السباق، يحظى كل مشارك بمحاولتين، ويتم تقسيم المتسابقين إلى مجموعتين بالقرعة، وتتم التصفيات بنظام خروج المغلوب خلال جولتين، وفي حالة التعادل تضاف جولة ثالثة لتحديد الفائز.الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت