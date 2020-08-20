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"الجمعان": ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم "إشاعة"

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"الجمعان": ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم "إشاعة" "الجمعان": ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم "إشاعة"
الصلاة فيه مقتصرة على عدد يسير من العاملين وذوي الجنائز.. والزيارة لازالت معلقة

صرح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، بأن ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة؛ هو خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ، مشيراً بأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأوضح "العسيري" أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكداً أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأشار "العسيري" إلى أن الزيارة للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- لازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكداً على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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