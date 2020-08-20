"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخاً باليستياً أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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أُطلقا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية ومدينة نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صواريخ باليستية