خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 226 محلاً تجاريًا مخالفًا للأنظمة

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"الزهراني": الجولات الرقابية مستمرة وتشمل جميع الأنشطة التجارية

أغلقت أمانة محافظة جدة 226 محلاً تجاريًا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إغلاق هذه المحال متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 42 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.

وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.