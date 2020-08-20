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الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل

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ضبط 700 رأس مواشٍ و2000 كرز دخان مهربة.. و"ابن لبدة": لا تهاون مع إفساد الوطن

الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل

نجحت قوة محافظة الداير الأمنية المشتركة في الأسبوع الأخير؛ في إحباط تهريب ٩٣ كجم من الحشيش، وأكثر من خمسة آلاف حزمة من القات، وذلك أثناء قيامها بمهامها المساندة.

كما نجحت قوة المحافظة المشتركة المكونة من محافظة الداير، وشرطة الداير، والأفواج الأمنية، وحرس الحدود، بإشراف مباشر ومتابعة من محافظ الداير نايف بن لبدة، في إحباط عملية تسلل 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة ونظام عبور الحدود، فيما أحبطت القوة تهريب قرابة 700 رأس من المواشي وعدد (2000 كرز دخان)، وتم التحفظ على أكثر من ١٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب.

وأكد محافظ الداير لـ"سبق": أن الجهود في المحافظة مستمرة في مكافحة عمليات التهريب والتسلل بكامل الأجهزة الأمنية، في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله - الداعمة والمحفزة، مشدداً على عدم التهاون أمام محاولات الأعداء لإفساد هذا الوطن الغالي، من خلال عمليات التهريب بكافة أشكالها.

الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل

الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل

الداير .. إحباط تهريب 93 كجم من الحشيش وأكثر من 5 آلاف حزمة قات وضبط 100 متسلل

محافظة الداير تهريب حشيش تهريب قات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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