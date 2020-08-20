أخبار عاجلة

حفر الباطن.. "جراحة الـ 6 ساعات" تزيل تسوس أذن مريض أفقده سمعه -
توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة الصناعات العسكرية" و"التدريب التقني" -
لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية -
من يأتي لهم بطعام؟ "هيومن رايتس" تكشف انتهاكات بالجملة في حق العمالة بقطر -
أيادي "سلمان للإغاثة" تمتد لعلاج 24 ألف جريج يمني بالداخل والخارج -
بالفيديو.. لماذا أُصيبت قرية صينية بصدمة عند ولادة هذا الصغير؟ -
جازان.. تنبيه من أمطار رعدية وأتربة تستمر حتى 7 مساءً -
أميرتا الظلام.. هايدي وهدير شقيقتان في القدرات الخاصة والفن -
انطلاق أعمال منتدى الجيش 2020 العسكري الدولي في مقاطعة موسكو -
عزل قسم العناية الحثيثة في مستشفى أردني بعد تسجيل اصابة سيدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

مطبخ هالة | ريم موسى عملت أحلى دوناتس ممكن تاكلوها مع الشيف هالة فهمي

Print
مواضيع متعلقة
الباز: طالب التنمر حاول ابتزاز جامعة_كفرالشيخ ولما عرف حجته فشلت لجأ إلى الصياح على السوشيال ميديا

الباز: طالب التنمر حاول ابتزاز جامعة_كفرالشيخ ولما عرف حجته فشلت لجأ إلى الصياح على السوشيال ميديا

#أخر_النهار يكشف كواليس لقاء السيسي مع #وزير_الاوقاف وتفاصيل خطة الوزارة في التعامل مع أموال الوقف

#أخر_النهار يكشف كواليس لقاء السيسي مع #وزير_الاوقاف وتفاصيل خطة الوزارة في التعامل مع أموال الوقف

أخر النهار | وزير الاوقاف: لن نجدد عقود الإيجار أو حق الانتفاع بغير القيمة السوقية الحالية

أخر النهار | وزير الاوقاف: لن نجدد عقود الإيجار أو حق الانتفاع بغير القيمة السوقية الحالية

#وزير_الاوقاف يدلي بـ تصريحات مهمة جدا لـ #أخر_النهار بخصوص عودة #صلاة_الجمعة

#وزير_الاوقاف يدلي بـ تصريحات مهمة جدا لـ #أخر_النهار بخصوص عودة #صلاة_الجمعة

شبكة عيون الإخبارية