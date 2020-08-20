محافظ المنوفية يصدر حركة محليات في أشمون- مستند

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية - محمد الملاح:

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية بمركز أشمون، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحليات وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والمذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

شمل القرار 1125 لسنة 2020، تكليف رانيا محمد درويش رئيساً للوحدة المحلية لسبك الأحد، ورمضان محمدي مصطفى رئيساً لوحدة سنتريس، وطارق سعد محمود رئيساً لوحدة ساقية أبو شعرة، وموسى محمود موسى رئيس لوحدة بشنشور.

كما شملت الحركة تكليف ناصر محمود عبد العزيز رئيساً لوحدة بشطانوف، ومجدي تحسين عبد العزيز رئيسا لوحدة قورص، وفريد عبدالحميد هيكل رئيسا لوحدة البرانية، ومنى محمد صقر رئيسا لوحدة دروة، ووليد عبد المنعم الورداني رئيسا لوحدة بجريس، ومحمد حسين وهدان رئيسا لوحدة طليا، وسعد أحمد رجب رئيسا لوحدة سمادون.​