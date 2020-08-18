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الأردن : 30 إصابة محلية من بين 40 حالة جديدة بكورونا

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الأردن : 30 إصابة محلية من بين 40 حالة جديدة بكورونا الأردن : 30 إصابة محلية من بين 40 حالة جديدة بكورونا

جى بي سي نيوز  :- سُجِّل في الأردن، الثلاثاء، 40 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 30 حالة محليّة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1438 حالة، بحسب موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزّعت الإصابات إلى 24 حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيّتهم يعملون في أحد المصانع الذي تمّ إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه، و12 من الجنسيّة المصريّة، و6 أردنيين و5 من الجنسيّة السوريّة، و1 تحت الاستقصاء، 3 حالات من لواء الرمثا، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، حالتان من محافظة الزرقاء مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة لعامل مصري يعمل في مركز حدود العمري.

الحالات الخارجية توزعت إلى 7 حالات لقادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (5 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من أوكرانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

وسُجّلت حالتا شفاء هذا اليوم (الثلاثاء)، في مستشفى الأمير حمزة، كما تمّ إجراء 6989 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (705920) فحصاً.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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