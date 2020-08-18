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جى بي سي نيوز :- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عمر الرزاز تقديم دعم بقيمة مليون و341 ألف دينار لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس الوكالة عن العام الدراسي 2019 – 2020م.

جاء ذلك من اجل تمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين .

ويأتي الدعم نظراً للأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها الأونروا، وكجزء من المساهمة الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.