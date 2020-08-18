للحد من "كورونا".. مدير "صحة حائل" يوجِّه الفِرق التطوعية بمشاركة المواطنين مناسباتهم

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بعد أن تصدرت "حائل" مدن السعودية بعدد الإصابات بالفيروس منذ الأسبوع الماضي

وجّه مدير صحة حائل، الدكتور حمود الشمري، مساء اليوم فريق صحة حائل التطوعي بمساعدة كل من لديه مناسبة، ويرغب في الالتزام وإلزام ضيوفه بجميع الإجراءات الاحترازية دون استثناء من "فرز بصري - التزام بالعدد - عدم مصافحة أو تقبيل"، وذلك من خلال تمكين الفريق من مساعدته بالحضور لمقر المناسبة، وإلزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي إلى أنه ‏بدأ العمل بتنفيذ ذلك مساء أمس في إحدى المناسبات الاجتماعية.

جاء ذلك بعد أن تصدرت مدينة حائل مدن السعودية بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.

وقال عبدالرحمن الحميدة، عضو نادي صحة حائل التطوعي، في رد له عبر حسابه على "تويتر": "نشكرك يا دكتور حمود، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، على توجيهكما لنا، وفخورون جدًّا أنا وزملائي متطوعو نادي صحة حائل".

وشكر "الحميدة" رئيس الفريق مستشار مدير صحة حائل للمشاركة المجتمعية هشام بن إبراهيم التميمي، واختتم بـ: "بإذن الله الجائحة خلال الفترة القادمة راح تزول عنا".

وأضاف الدكتور عيادة العيادة: "جهود عملية مشكورة من إدارة الصحة في منطقة حائل، تأتي ضمن اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بالمواطن، ومتابعة سمو أمير المنطقة -حفظه الله-".