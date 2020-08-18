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"آل الشيخ" يطلق الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ90 للمملكة

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تُستخدم في مجموعة من التطبيقات تحت شعار "همة حتى القمة"

أطلق اليوم تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم اليوم الوطني، الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية ، التي تأتي امتدادًا لتصميم الهوية التي أُطلقت في احتفال العام الماضي.

وتفصيلاً، تعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، وسيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل السعودية وخارجها.

وجاء استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: "همة السعوديين مثل جبل طويق".ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ90 عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة.

ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط: https://www.gea.gov.sa/media/2624/nd90.pdf

وللاستفسارات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: info@gea.gov.sa.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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