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مياه الشرب بجنوب سيناء تعلن عن حاجتها لـ 35 موظفًا

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مياه الشرب بجنوب سيناء تعلن عن حاجتها لـ 35 موظفًا مياه الشرب بجنوب سيناء تعلن عن حاجتها لـ 35 موظفًا

مصراوي Masrawy

05:37 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بطريق التعاقد، لأبناء محافظة جنوب سيناء.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن الشركة في حاجة إلى عدد من الوظائف التخصصية، لنحو 35 وظيفة، منها 8 مهندسين في كافة التخصصات، و15 وظيفة فنية، و12 وظيفة حرفية.

وأوضحت رئيس قطاع المياه أن التقديم لكافة الوظائف سيكون من خلال صفحة الشركة عبر موقع "فيسبوك" عبر الرابط http://sinaiwater.com/jobs، لمدة 15 يومًا بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر.

وأشارت إلى أن من أهم الشروط والضوابط ، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، وثبوت اللياقة الطبية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي، وسيجري توزيعه على أي فرع من فروع الشركة.

الوظائف والضوابط والشروط (1)الوظائف والضوابط والشروط (3)الوظائف والضوابط والشروط (2)

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