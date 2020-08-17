أخبار عاجلة

"تجارة الحوالات" ملايين الريالات تهرب خارجياً.. جرائم مريبة تهدد المجتمع و"تخرب" الاقتصاد -
كورونا عربيًا.. مليون و165 ألف إصابة..و6 دول بلا إصابات اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم لـ90 جرامًا وتثبيت سعره عند 5 قروش

Print
التموين: تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم لـ90 جرامًا وتثبيت سعره عند 5 قروش : تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم لـ90 جرامًا وتثبيت سعره عند 5 قروش

مصراوي Masrawy

05:39 م الإثنين 17 أغسطس 2020

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة والتجاره الداخلية، اليوم الاثنين، قرارًا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.

وكانت المخابز طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التي أقرتها وزارة التموين.

وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين، تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.

وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق "استخراج 82%" لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان في العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.

b1a04c7a-11be-46d9-8bda-01e277f1e1ce61e67630-9c1a-455f-8eab-db78ca318023b6cc1b4c-3461-4c11-babf-a0eaaeca2d3b

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

ستاد مصر - أبو العلا: الزمالك مكتمل وجاهز لمباراة القمة.. والفريقين يريدوا الحفاظ على المعنويات

ستاد مصر - أبو العلا: الزمالك مكتمل وجاهز لمباراة القمة.. والفريقين يريدوا الحفاظ على المعنويات

ستاد مصر - وليد صلاح الدين: مباراة القمة تحت أي ظروف نسبتها 50/50 دائمًا وبعيدة عن التوقعات

ستاد مصر - وليد صلاح الدين: مباراة القمة تحت أي ظروف نسبتها 50/50 دائمًا وبعيدة عن التوقعات

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

مصر تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية