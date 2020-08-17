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انهيار منزل من ٣ طوابق في أسيوط.. ورئيس مركز صدفا: لا خسائر في الأرواح

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انهيار منزل من ٣ طوابق في أسيوط.. ورئيس مركز صدفا: لا خسائر في الأرواح انهيار منزل من ٣ طوابق في أسيوط.. ورئيس مركز صدفا: لا خسائر في الأرواح

مصراوي Masrawy

03:37 م الإثنين 17 أغسطس 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق في قرية بني فيز التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من المحاسب حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، بورود بلاغ من أهالي قرية بني فيز، بانهيار منزل قديم، دون وقوع إصابات.

وقال المحاسب حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، إن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل قديم ومكون من 3 طوابق ومبني بالطوب وسقفه من العروق الخشبية، ولا توجد خسائر في الأرواح، وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جانب من الحادث (1)

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