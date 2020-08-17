الألف بـ 300 جنيه.. سقوط مُزور العملات الوطنية في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الأموال العامة، من ضبط شخصين، لقيامهما بترويج العملات الوطنية المقلدة على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية صحيحة، في محافظة الغربية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال ترويج العملات الوطنية المقلدة من فئة المائتان جنيه على راغبي التعامل فيها مقابل مبلغ 300 جنيه صحيحة، لكل ألف جنيه مقلد متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وضبط بحوزته (مبلغ 10,000 عشرة آلاف جنيه مقلده من فئة المائتي جنيه تحمل أرقام مسلسلة مختلفة – عدد 2 هاتف محمول ) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وأضاف بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، له معلومات جنائية) وباستهداف مسكنه، تم التقابل مع (والدته) والتي أفادت بعدم وجوده بالمنزل .

وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ 15,000 خمسة عشرة ألف جنيه مقلده من فئة المائتي جنيه تحمل أرقام مسلسلة مختلفة، وجهاز لاب توب، وطابعة ألوان، وماكينة ضغط العلامة المائية، وكذا ماكينة تغليف وكي وتسوية أوراق العملات، وكمية من علامات الشريط الخاص بالعلامة المائية فئة المائتي جنيه، (2) مقص، و(2) كتر ، ومجموعة من ورق (A4) المستخدم في طباعة العملات المقلدة ولاصق ومساطر معدنية ومجموعة من أحبار ماكينة التصوير ومجموعة من الأوراق التي تم طبعها ومعدة للتقطيع والترويج، وبسؤالها قررت بأن تلك المضبوطات خاصة "بنجلها".

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة حول المتهم وأسفرت الجهود عن تردده على إحدى قرى مركز شرطة سمنود بالغربية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.