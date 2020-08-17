أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

الباز: نحن أمام انجاز هائل جدا في كل محافظات مصر

Print
مواضيع متعلقة
موجز الأخبار للساعة الخامسة مساء على قناة النهار

موجز الأخبار للساعة الخامسة مساء على قناة النهار

اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 19/8/2020

اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 19/8/2020

اسأل مع دعاء | متصلة تنهار على الهواء أنا معيشتش يوم حلو في حياتي من ساعة متجوزت ضرب وإهانة

اسأل مع دعاء | متصلة تنهار على الهواء أنا معيشتش يوم حلو في حياتي من ساعة متجوزت ضرب وإهانة

روشتة سريعة من الشيخ #أحمد_الصباغ لكل واحد بيتعصب.. ومن هم السابعة الذي يظلهم الله يوم القيامة

روشتة سريعة من الشيخ #أحمد_الصباغ لكل واحد بيتعصب.. ومن هم السابعة الذي يظلهم الله يوم القيامة

شبكة عيون الإخبارية