توقيع برنامج عمل مشترك بين الملكية الفكرية والإعلام المرئي والمسموع

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تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، الأحد، مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برنامج عمل مشترك، استمرارًا لجهود إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها.

يأتي ذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يهدف البرنامج إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، بموجب الصلاحيات والاختصاصات لكل منهما، وبما لا يؤثر تنظيميًا على الاختصاص الأصيل الممنوح للطرفين، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات بين الطرفين والتدريب فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية نفذت عددًا من الحملات التفتيشية على مستوى مناطق المملكة، للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، استهدفت محال الأجهزة الإلكترونية والبرامج الحاسوبية والمواقع الإلكترونية ومحال التسجيلات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود لاحترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر لخدمة العملاء (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها في المملكة العربية السعودية.الهيئة السعودية للملكية الفكرية