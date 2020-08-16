أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني

Print
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني
من خلال "اثنينية الحوار".. وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني

مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور المملكة في العمل الإنساني

ينظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اثنينية الحوار، بعنوان " والعمل الإنساني" تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث تستضيف الاثنينية التي تقام الساعة الثامنة مساء يوم غدٍ الاثنين 27 ذو الحجة 1441هـ، الموافق 17 أغسطس 2020م، كلاً من شمس الصبي، المتخصصة بإدارة المنظمات غير الربحية والمهتمة بالعمل الإنساني الإغاثي، والمهندس عثمان هاشم، رئيس وقف شباب خير أمة للعمل التطوعي.

ويتناول اللقاء الذي سيديره عضو مفوضية برامج رسل السلام بالمملكة معاذ النجيفان، دور العمل الإنساني في تعزيز قيم المواطنة العالمية، وما هو اليوم العالمي للعمل الإنساني.

كما يستعرض العمل الإنساني في حج هذه السنة 2020 في ظل الأزمة الصحية العالمية، ودور الأعمال الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والجوائح.

ويناقش اللقاء، العمل الإنساني وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وكيف يمكن أن يسهم الجميع في العمل الإنساني.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتنفذ بشكل أسبوعي، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتلاحم الوطني.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط (http://kd.kacnd.org/)مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

شبكة عيون الإخبارية