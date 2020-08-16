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الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بـ15 مايو

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الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بـ15 مايو الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بـ15 مايو

مصراوي Masrawy

02:57 م الأحد 16 أغسطس 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من مراحل تنفيذ محطة محولات جديدة بمدينة ١٥ مايو جهد ( ٢٢٠ / ٦٦ / ١١ ) ك . ف . أ بقدرة مرحلية ١٢٠ ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع بإضافة محول جهد ٦٦ / ١١ بقدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق التوسعات الشرقية للمدينة.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن محطة محولات مايو الجديدة تغذي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة وتشمل مناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة( 90 فداناً – 120 فداناً - ٥٠ فداناً - ٢٩٠ فداناً) و مناطق بيت الوطن، ومنطقة ١٠٠ فدان، وما يستجد من أعمال بالمناطق المذكورة .

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطة، وجارٍ حاليا الانتهاء من أعمال الاختبارات ومن المتوقع دخول المحطة الخدمة في نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز المدينة لخدمة سكانها وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.

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