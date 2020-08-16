كورونا.. إصابات جديدة ومتزايدة بنيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا

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ارتفاع كبير في الحالات الجديدة ومعاودة الظهور في دول أعلنت خلوّها من الوباء

يواصل فيروس كورونا تفشيه عالميًّا وتحديه كل محاولات السيطرة عليه ووقف انتشاره، وما إن تعلن دولة عن خلوّها من الفيروس؛ حتى يعود بشكل أو آخر؛ وهو ما حدث في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.

ففي نيوزيلندا تم تسجيل 13 إصابة جديدة مؤكدة بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وفق ما أعلن اليوم الأحد.

وقال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في إفادة لوسائل الإعلام في ويلنغتون: أن كل الحالات باستثناء واحدة منقولة محليًّا، ويبدو أنها مرتبطة بسلسلة في أوكلاند حيث بدأ أحدث تفشٍّ.

وبهذه الحالات الجديدة وفق "رويترز"، يرتفع عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا إلى 69 حالة.

وقال بلومفيلد إنه منذ بداية السنة سجلت نيوزيلندا 1271حالة.

وفي كوريا الجنوبية، تم تسجيل أعلى عدد من الإصابة بكورونا منذ بداية مارس؛ حيث أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن سول سجلت 279 حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن بينها 267 حالة منقولة محليًّا، معظمها في سول والمناطق المحيطة بها.

وأدت الحالات الجديدة إلى ارتفاع مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 15318 حالة، إضافة إلى 305 حالات وفاة حتى منتصف ليل السبت.

عودة كورونا لم تقتصر على كوريا الجنوبية ونيوزيلندا؛ ففي أوروبا سجلت فرنسا أكثر من 3300 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية منذ مايو، بينما تجاوز عدد الإصابات الألف إصابة بالفيروس في بريطانيا.

ووفقًا لبيانات رسمية نُشرت على الإنترنت مساء السبت، سجلت فرنسا 17 بؤرة جديدة للوباء.

يشار إلى أن وباء كوفيد-19 حصد أرواح 30.409 فرنسيين، بينهم 19.904 فارقوا الحياة في المستشفيات؛ وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.

أما في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 223453، وأظهر الإحصاء بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 9231.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية، إصابة 1012 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات على الألف.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 317379 حالة إصابة بالمرض. كما توفي ثلاثة أشخاص آخرين خلال 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بكورونا.

وفي تركيا، بلغ عدد إصابات كورونا أعلى معدل له منذ يونيو الماضي؛ حيث ارتفع بواقع 1256 حالة؛ وذلك بينما تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا 278.117 إصابة و5.955 وفاة منذ ظهور الوباء.فيروس كورونا الجديد