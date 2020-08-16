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مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مساء dmc - الداخلية تقرر فتح الزيارات لنزلاء السجون بعد توقف بسبب "كرونا
DMC
DMC
الأحد 16 أغسطس 2020 08:41 صباحاً
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