أخبار عاجلة

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج

Print

الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.

afe555d2d8.jpg

2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.

b9bf829176.jpg

3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.

516916a8d1.jpg

4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.

d199a2f063.jpg

5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.

5ea0b4d031.jpg

6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.

ea035a79a6.jpg

7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"

"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"

شبكة عيون الإخبارية