الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.

2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.

3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.

4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.

5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.

6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.

7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.