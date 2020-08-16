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بعد إبطال مفعول "الصخري".. ماذا تعرف عن الألغام البيئية التي تستخدمها المليشيات الحوثية؟

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بعد إبطال مفعول "الصخري".. ماذا تعرف عن الألغام البيئية التي تستخدمها المليشيات الحوثية؟ بعد إبطال مفعول "الصخري".. ماذا تعرف عن الألغام البيئية التي تستخدمها المليشيات الحوثية؟
القوات قادرة على كشفها والتعامل معها

بعد إبطال مفعول

تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها العدائية والإرهابية مستهدفة المدنيين بالأسلحة التي تمدها بها إيران. واتخذت فِرق الدفاع المدني والجهات المختصة أمس إجراءات تجاه لغم صخري، جرفته السيول القادمة من اليمن.

واللغم الصخري، أو اللغم البيئي، هو عبارة عن تشكيلات مشابهة للصخور أو التربة، بحسب البيئة التي تستهدفها المليشيات الإرهابية لنصبها، ويوضع بداخلها لغم لاسلكي أو سلكي. ويتعمد المجرمون الحوثيون تفجيره عن بُعد، أو تقوم أي مركبة أو أحد المشاة بالضغط عليه أو على زر صغير من نقطة معينة تكون خارج الجسم؛ فينفجر.

وتتمكن القوات السعودية بمختلف قطاعاتها من كشف تلك الألغام، وتتعامل معها؛ وذلك لما يتوافر لديها من أجهزة كشف الألغام الحديثة والمتطورة؛ لتحبط المخططات الحوثية الإجرامية.مدني جازان لغم صخري الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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