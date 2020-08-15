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متحدثة "التعليم": سيتم تحديد وضع الدراسة لبقية الفصل الدراسي بعد الأسابيع السبعة الأولى

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متحدثة "التعليم": سيتم تحديد وضع الدراسة لبقية الفصل الدراسي بعد الأسابيع السبعة الأولى متحدثة "التعليم": سيتم تحديد وضع الدراسة لبقية الفصل الدراسي بعد الأسابيع السبعة الأولى
أكدت متابعة الوزارة التطورات كافة وحرصها على استكمال الطلاب مسيرتهم التعليمية بنجاح

متحدثة

قالت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام، إنه سيتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات، وذلك بعد الأسابيع السبعة الأولى التي ستكون فيها الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام ابتداء من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وأكدت "الشهري" في مداخلة هاتفية مع قناة "" حرص وزارة التعليم ومتابعتها خلال الفترة الماضية للتطورات والمستجدات كافة، عالميًّا ودوليًّا، حول آلية العودة للمدارس، وحرصها على استكمال الطلاب مسيرتهم التعليمية بشكل ناجح.

ووصفت قرار الدراسة عن بُعد بأنه "مهم في ظرف استثنائي، ويعكس ويؤكد مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بسلامة أبنائهما الطلاب والطالبات، ويعزز مدى التكامل بين مؤسسات الدولة كافة التي شاركت التعليم في هذا القرار، وهي: وزارة الصحة، وزارة الاتصالات، هيئة تقويم التعليم وبرنامج تنمية القدرات البشرية". وزارة التعليم التعليم عن بعد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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